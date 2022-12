La ciclista Laura Tomasi in lacrime sui social: «Ho paura ad allenarmi, vorrei che questo video facesse riflettere»

Laura Tomasi ha le lacrime agli occhi e la paura di chi ogni giorno convive con la paura mentre fa il suo lavoro. La ciclista di Miane, in provincia di Treviso, dell?UAE Team ? ADQ in un reel su Instagram racconta l'ennesima brutta avventura che le è capitata in allenamento.

«Ho deciso di pubblicare questo video perchè possa far pensare alcune persone. E? successo che mentre mi allenavo da sola e di parte alla strada, una macchina mi ha completamente tagliato la strada su una rotonda e mi è venuta addosso. Non è successo niente perché alla fine sono rimasta in piedi e non sono caduta, ma è stata solo fortuna. Io ho paura ad andare per strada ad allenarmi e questo non deve succedere; devo essere libera e contenta, soprattutto quando sono da sola e in parte. Ho paura, non so se la gente mi abbia visto. Non è giusto avere paura. Quando sei in macchina devi pensare che chi è in bici è l?utente debole: se al posto mio ci fosse stato qualcun altro, meno lesto o meno fortunato, sarebbe potuta andare molto peggio».

Un video di denuncia che ha voluto condividere in un momento drammatico per il ciclismo, a lutto per l'investimento che ha portato alla morte di Davide Rebellin. La speranza è che davvero possa far riflettere.