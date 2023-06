Lavori in centro, Penzo Aiello attacca: «Soli quattro giorni di preavviso e con l'avvio dei saldi»

Lo scarso preavviso, appena quattro giorni, con cui il Comune ha avvisato i commercianti dell'imminente avvio dei lavori di rifacimento del porfido nella zona tra via Cadorna e corso del Popolo ha certamente fatto storcere il naso a più di qualche imprenditore. A farsi portavoce del malessere è l'ex presidente di Veneto Imprese Unite, Andrea Penzo Aiello che si è sfogato sulla sua pagina Facebook con un post polemico destinato a scatenare reazioni.

"Ecco, esiste una cosa nel mondo del lavoro privato che consente all'imprenditore di fare girare gli ingranaggi della propria azienda alla perfezione. O almeno di provarci" comincia l'intervento "Programmare gli acquisti, programmare i turni, programmare il "giro ferie", ecc. Ogni anno è più difficile e dopo il covid le regole di mercato sono saltate quasi completamente e bisogna essere ancora più bravi nella programmazione ma diciamo che ci sono quei due tre paletti che bene o male danno qualche punto fisso. Uno di questi è l'inizio dei saldi estivi la prima settimana di luglio, che normalmente blinda tutte le finestre per le ferie dei commercianti con l'illusione di qualche giorno dai ritmi lavorativi più alti che, in alcuni casi, potrebbero addirittura salvare la stagione".

"Poi però ti capita di aver scelto di aprire la tua attività in centro a Treviso" ha scritto Penzo Aiello "magari in alcuni dei corsi principali (Corso del Popolo, Viale Cadorna e tutte le vie limitrofe) e l'ufficio che si occupa dei lavori pubblici non solo ti piazza per 40 giorni un cantiere davanti alla porta del negozio o del bar la settimana di inizio saldi, ma lo fa con appena 96 ore di preavviso (novantasei ore!!). Allora io capisco che un mese e mezzo fa c'erano le elezioni, e comunicarlo appena prima (ovvero con congruo anticipo) sarebbe stato rischioso, ma neanche arrivare a 4 giorni dall'inizio dei lavori, dico io. Mi piacerebbe però ora vedere anche le varie associazioni cittadine di commercianti che posizione prenderanno".

"Sia chiaro, io da sempre sono a favore dei lavori pubblici, che non hanno altro scopo se non quello di rendere più bella e vivibile la nostra città" chiude il post l'esercente "E so benissimo che comunque si scelga, si scontenterà sempre qualcuno. Ma ecco, le sole 96 ore di preavviso sono ingiustificabili. E se questo è il modus che hanno intenzione di usare anche per il Park Vittoria".