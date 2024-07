Via Martiri della libertà a Treviso, al via i lavori per la nuova pavimentazione

Partiranno lunedì 8 luglio i lavori per il rifacimento della pavimentazione in porfido del tratto di via Martiri della Libertà compreso tra piazza F. Crispi e via Indipendenza. Si andranno così a completare i lavori eseguiti da San Leonardo a via Martiri della Libertà, finora non ultimati a causa di un cantiere presente di fronte alla Loggia dei Cavalieri.

I lavori, coordinati dal Comune in collaborazione con Alto Trevigiano Servizi (ATS), si svilupperanno in due momenti. La prima fase, che durerà circa 35 giorni interesserà il tratto tra piazza F. Crispi e via Indipendenza. Il transito veicolare verrà interrotto all’altezza di via Indipendenza (fronte piazza G. Carducci), lasciando libero il transito da via Indipendenza verso piazza della Borsa e da via S. Margherita sempre verso piazza della Borsa. Il cantiere, delimitato all’altezza dell’inizio di piazza F. Crispi (angolo fabbricato ex cinema Hesperia), interdirà di fatto solo il transito veicolare da e per via e vicolo S. Michele. Verrà regolarmente garantito il carico/scarico per le attività commerciali frontiste, sia in via Indipendenza che in via S. Margherita. In via S. Margherita, per il periodo del cantiere, si implementeranno gli stalli di sosta riservati al carico/scarico. Il transito pedonale verrà sempre garantito su entrambi i lati della via; i portatori di handicap potranno transitare sul marciapiede sul lato opposto alla Loggia dei Cavalieri. Eventuali deviazioni o modifiche che si dovessero rendere necessarie durante i lavori saranno comunque segnalate in loco.

La seconda fase interesserà l’incrocio tra via Martiri della Libertà, via Indipendenza e via S. Margherita. Riaperta pedonalmente l’area di cantiere interessata dalla prima fase, e solo ai veicoli diretti in vicolo S. Michele, i lavori si concentreranno sulla zona di intersezione tra via Martiri della Libertà, via Indipendenza e via S. Margherita. Il transito risulterà interdetto da via Indipendenza e da via S. Margherita verso piazza della Borsa. I frontisti e i residenti con accesso carraio su via Martiri della Libertà (tratto tra piazza della Borsa e via Indipendenza) potranno accedere alle proprietà a doppio senso di circolazione da piazza della Borsa. Il transito sarà ugualmente consentito a doppio senso di circolazione per i motocicli che dovranno usufruire degli stalli di sosta di via Martiri della Libertà. I mezzi in ingresso da via XX Settembre potranno regolarmente uscire da piazza Indipendenza e via S. Vito, fatto salvo eventuali mezzi pesanti (superiori ai 35 q) che si dovessero apprestare al carico/scarico su via Indipendenza, ai quali sarà garantito uscire da via XX Settembre assistiti da propri movieri. L’accesso pedonale a residenze, uffici ed esercizi commerciali presenti sarà sempre garantito.

«I lavori consisteranno nella rimozione della pavimentazione in porfido ammalorata, nella demolizione della fondazione stradale, nell’adeguamento delle infrastrutture quali per esempio scarichi delle acque meteoriche e illuminazione pubblica e/o rifacimento ex novo degli stessi, nel rifacimento della linea acquedotto, nella realizzazione della nuova linea di fognatura nera in carico ad ATS, nel rifacimento della fondazione stradale e nella realizzazione della nuova pavimentazione in porfido» precisa l’assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Treviso, Sandro Zampese. «La presenza del cantiere potrà provocare qualche disagio. Sarà adottato ogni provvedimento ed ogni modalità utile per ridurre i tempi, limitare i rumori, limitare la produzione di polveri e detriti».

I lavori non interferiranno con gli eventi che si svolgeranno nella Loggia dei Cavalieri nei mesi di luglio e agosto. Verrà completamente sospeso invece il transito del servizio di trasporto pubblico (autobus MOM) fino al termine dei lavori.

La ditta esecutrice è l’impresa F.lli DE PRA S.p.a. di Ponte nelle Alpi (BL), in collaborazione con la ditta E-PAV S.r.l. di Roncade. L’importo stimato dei lavori, di competenza dell’amministrazione comunale, è di circa 110mila euro. Il cantiere sarà ultimato entro la metà di agosto 2024. Per ogni segnalazione e informazione è possibile contattare il Servizio manutenzione strade e segnaletica allo 0422 658904 o all’indirizzo e-mail manutenzione.strade@comune.treviso.it (direttore dei lavori geom. Simone Ghiro).