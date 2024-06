Slittano i lavori del park Vittoria: «Questo parcheggio, fatto così, non lo vuole nessuno»

Il ritardo con cui la Soprintendenza ai Beni culturali di Venezia si sta esprimendo sul trasferimento del monumento presente in piazza Vittoria ha causato lo slittamento all'estate prossima, nel 2025, dell'avvio del cantiere del parcheggio interrato che è stato al centro del dibattito politico cittadino per tutto l'inverno e dunque non potrà essere allestito, se non tra dodici mesi. Ieri, 17 giugno, il sindaco Mario Conte, a margine del via ai lavori della posa di fognatura e acquedotto in via D'Alviano, ha riferito dello slittamento e l'opposizione ha colto l'occasione per affilare le armi.

«Tutto rimandato per Park Vittoria: il 2024, l’anno strombazzato ai quattro venti come quello della svolta, dell’inizio dei cantieri, nonostante gli strali dell’opposizione “brutta e cattiva” non vedrà muoversi mezza ruspa» ha detto Marco Zabai, consigliere comunale del Pd «La sovrintendenza deve esprimersi ancora sulla possibilità di spostare il monumento. La stessa sovrintendenza che rimane in attesa dei saggi sulla non pericolosità del cantiere per la staticità degli edifici della piazza. Anche rispetto a quest’ultima, l’amministrazione ci aveva assicurato che era tutto a posto, tutto pronto, che le preoccupazioni erano totalmente ingiustificate».

«Siamo felici di constatare che più che l’ideologia poté la realtà dei fatti e che avevamo ragione noi» continua Zabai «La verità è infatti solo una, e questo ennesimo ritardo la sta facendo emergere: Park Vittoria rimane un progetto sbagliato, nel luogo sbagliato, con un impatto esagerato che comporta lo stravolgimento di un bene culturale e una modifica irreversibile della struttura idrogeologica del sottosuolo della piazza. Un cassone in cemento armato piombato come un astronave nel pieno centro storico di Treviso e destinato a rimanerci per sempre. Conte e De Checchi abbiano il coraggio di ammetterlo: questo parcheggio, fatto così, non lo vuole nessuno, né i cittadini, né i commercianti della zona, né probabilmente l’amministrazione stessa. Ma d’altronde, quando si parla di Park Vittoria, sbagliare è umano, perseverare è leghista».