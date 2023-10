Lavoro povero, 50mila trevigiani con paghe sotto la soglia del salario minimo

«Chiediamo una legge sul salario minimo che vada a decretare un minimo quantitativo orario di euro che stabilisca ciò che è lavoro e ciò che è sfruttamento, cioò una soglia sotto la quale non sia più possibile pagare per ottenere una prestazione di lavoro»: le parole sono di Tommy Ruzzante, della Filcams Cgil che ha presentato oggi, 10 ottobre, una ricerca in cui sono indicate le dodici categorie lavorative per cui si chiede al governo un innalzamento ad almeno 9 euro della paga oraria lorda. Si calcola che in provincia siano ben 50mila i lavoratori con questi salari che non è esagerato definire "da fame". «Noi crediamo che questa soglia dei 9 euro lordi orari sia una prima indicazione che corrisponderebbe ad almeno 1500 euro lorde mensili: sono cifre che con l'innalzamento del costo della vita, con il caro benzina e i costi in aumento sono dei minimi necessari per garantire ad ogni persona che la lavora la dignità della propria vita sociale, il realizzarsi attraverso il lavoro e la ricompensa che ottiene dal lavoro»: ha aggiunto Ruzzante.

Quali le categorie più penalizzate? Nel comparto sicurezza gli addetti al controllo e alla vigilanza non armati (5,78 euro lordi all'ora) e armati (le guardie giurate per la vigilanza privata, 7,27), la badante (6,40), i facchini e i custodi (7,33) nel contratto degli amministratori di condominio, gli addetti alle pulizie nel settore artigianato (7,44), il parrucchiere semplice (7,56), l'operaio con il contratto dei "multiservizi" (7,60), il lavoratore della mensa (8,04), nel turismo il cameriere, cuoco, il barista (8,45), il magazziniere (8,53) e infine il centralinista (8,72). Molti di questi contratti sono scaduti da tempo e per quanto riguarda quelli del terziario e del commercio si parla di almeno quattro contratti diversi. Uno degli inquadramenti più "abusato" secondo il sindacato è quello del contratto dei multiservizi (7.60 lorde all'ora) con cui lavorano gli operatori che si occupano del ramo della spesa on line dei supermercati o i lavoratori delle cooperative incaricate che riempire gli scaffali dei market.