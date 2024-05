Treviso, nuova rete del gas metano: «Lavori al via»

Inizieranno lunedì 27 maggio i lavori di posa della nuova rete del gas metano, da parte della società Agsm-Aim, in via Bampo, via Zermanese, strada del Mozzato, via Terraglio, via Fosse Ardeatine, via Codemo e via San Zeno .

Il cronoprogramma delle lavorazioni seguirà il seguente ordine: dal 27 maggio al 14 giugno sarà interessata via Bampo con la chiusura integrale della strada e l’accesso garantito ai frontisti da via S. Antonino o da via Zermanese a seconda dello stato di avanzamento del cantiere mobile; dal 17 giugno al 5 luglio via Zermanese tramite l’istituzione di un senso unico alternato gestito da impianto semaforico o da movieri nelle ore di punta con riapertura della viabilità indicativamente tra le ore 17 e le ore 7 del giorno successivo e nel fine settimana; dall’8 luglio al 26 luglio su strada del Mozzato dove sarà previsto un senso unico alternato gestito da impianto semaforico o da movieri nelle ore di punta con riapertura della viabilità indicativamente tra le ore 18 e le ore 7 del giorno successivo e nel fine settimana. L'amministrazione comunale valuterà, in fase di esecuzione, se prescrivere all’impresa l’inizio delle lavorazioni dopo le ore 8.45. La tempistica dei restanti interventi sarà comunicata successivamente in quanto i lavori precedenti potrebbero subire dei ritardi a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Durante l’orario lavorativo (indicativamente dalle ore 7 alle 18) sarà sempre garantito il transito per frontisti e residenti per accedere alle proprietà.