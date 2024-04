Ponte Dante e piazza Garibaldi: al via il rifacimento del manto stradale

Lunedì 15 aprile inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale in piazza Garibaldi e Ponte Dante a Treviso. Il cantiere consisterà nella fresatura del manto di usura esistente e della realizzazione della nuova pavimentazione sempre in conglomerato bituminoso. Verrà poi ripristinata anche la segnaletica stradale. La durata dei lavori sarà di cinque giorni feriali, tre per le operazioni di fresatura e stesa del manto di usura e due per il ripristino della segnaletica stradale e dei sensori di sosta che dovranno essere preventivamente rimossi per evitarne il danneggiamento durante le lavorazioni.

«La presenza del cantiere potrà provocare qualche disagio - spiega l'assessore alle Opere pubbliche, Sandro Zampese -. Sarà comunque adottato ogni provvedimento per ridurre i tempi, limitare i rumori e la produzione di polveri e detriti». Durante l’orario lavorativo (indicativamente dalle ore 8 alle 19) sarà sempre garantito il transito pedonale mentre sarà interdetto quello veicolare, garantendo comunque l’accesso ai mezzi di soccorso. Dalle ore 19 alle ore 8 del giorno successivo sarà ripristinato il transito per frontisti e residenti per accedere alle proprietà. Su tutta l’area sarà istituito il divieto di sosta per l’intero periodo interessato dai lavori 24 ore su 24. I frontisti/residenti ai quali verrà interdetto il transito veicolare alle rispettive proprietà, potranno rivolgersi all’ufficio permessi della polizia locale per farsi rilasciare un permesso di sosta gratuito usufruibile per tutta la durata dei lavori su qualsiasi stallo a pagamento del centro storico.