Scuole Vittorino Da Feltre, al via i lavori: nuovi spazi per il quartiere di Monigo

Inizieranno nei primi giorni di settembre i lavori per l’ampliamento delle scuole “Vittorino Da Feltre” con la realizzazione di una mensa, spazi con servizi di uso comune e un nuovo asilo a servizio del quartiere di Monigo. Il progetto, condiviso e coordinato con la dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo, prevede di ricavare la scuola d’infanzia al piano terra nell’ala nord-est dell’edificio costituita da tre aule didattiche, una palestra-sala collettiva di circa 100 metri quadrati, un ripostiglio e un blocco servizi oltre al collegamento all’atrio centrale della scuola primaria che permetterà una interconnessione tra i due cicli didattici.

La scuola primaria sarà posta in corrispondenza dell’ala sud-ovest del piano terra e al piano primo. Sarà poi realizzato un nuovo corpo di fabbrica a sud-ovest del plesso esistente destinato a mensa che potrà essere utilizzata da entrambe le scuole. L’intervento prevede anche l’adeguamento normativo di tutto il complesso compreso l’ingresso esistente dove sarà rimossa la barriera architettonica esistente costituita dalla scalinata di ingresso che sarà sostituita da una nuova scala e una rampa oltre a spazi di socializzazione e di attesa in totale sicurezza.

«Le fasi di intervento sono state preliminarmente condivise con la dirigenza scolastica e saranno monitorate nel corso dei lavori, in un costante dialogo con le famiglie, per apportare ogni miglioramento finalizzato a limitare eventuali disagi», afferma l’assessore alle Opere Pubbliche Sandro Zampese. «Gli interventi inizieranno prima dell’inizio delle scuole e durante l’anno. L’intervento di realizzazione del corpo di fabbrica della mensa sarà compartimentato, protetto, insonorizzato con un piano di sicurezza specifico in modo che i disagi siano ridotti al minimo». L’opera, che ammonta a circa un milione di euro, è finanziata per 577mila euro con fondi PNRR e per 500mila euro con fondi propri dell’Amministrazione Comunale.

«La riorganizzazione degli spazi e la realizzazione del nuovo fabbricato permetterà di riportare nel quartiere di Monigo una nuova scuola dell’infanzia rispondendo così alla richiesta e ai bisogni di tante famiglie», le parole del sindaco di Treviso Mario Conte. «Vogliamo garantire strutture accoglienti e funzionali, aggiungendo spazi proprio per dare nuovi servizi e rendere la scuola un luogo sempre più accogliente, accessibile e fruibile».