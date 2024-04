Sottopasso in via della Madonnetta: da giugno i lavori di ristrutturazione

Inizieranno nel mese di giugno i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del sottopasso ferroviario di via della Madonnetta a Treviso. Lo scorso 9 ottobre il cavalcavia era stato oggetto di un puntellamento provvisorio a seguito del rilevamento di alcune fessurazioni nella soletta della struttura.

Da quel momento Ferrovie dello Stato ha iniziato a pianificare l'intervento di sistemazione dell'opera, istituendo il limite di 30 chilometri orari per i treni in transito. Da giugno partirà il cantiere vero e proprio che, tra un anno, porterà il sottopasso ad essere allargato e attrezzato con due marciapiedi per i pedoni. Via della Madonnetta, nel frattempo, dovrà rimanere chiusa al traffico. Ecco perché Comune di Treviso e Ferrovie si sono accordati per asfaltare la strada ora sterrata che parte dalla Provincia e arriva alla Madonnetta creando così una piccola viabilità alternativa. Non solo una nuova pavimentazione ma anche illuminazione pubblica e canalette di scolo. La strada sarà pronta a giugno, in concomitanza con l'avvio dei lavori al sottopasso ferroviario. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la giunta comunale, sempre in questi giorni, ha anche dato il via libera all'esproprio dei terreni per realizzare ponte Ottavi. Terreni di proprietà di alcune aziende con cui il Comune è riuscito a venire a patti. Entro fine mese saranno assegnati i lavori per il ponte.