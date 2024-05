Sottopasso di via Madonnetta chiuso per 90 giorni: «Lavori al via»

Inizieranno mercoledì 22 maggio i lavori di sistemazione di strada della Madonnetta a Treviso. L’intervento, necessario per una serie di criticità nel sottopasso ferroviario della linea Mestre-Udine consentirà di mantenere, fino al termine dei lavori di Rfi, il solo transito ciclopedonale, mentre tutti i veicoli a motore saranno deviati su viale Brigata Marche attraverso strada della Madonnetta.

Così l’assessore alle Opere pubbliche, Sandro Zampese: «A seguito dei lavori di messa in sicurezza e del successivo accordo di riqualificazione di strada della Madonnetta, gli interventi previsti consistono nella sistemazione idraulica mediante la regolarizzazione dei fossati e l’attraversamento con manufatto in cemento armato in via Cal di Breda, nella posa della linea di illuminazione pubblica stradale e nella sistemazione del piano viario con adeguati materiali drenanti compattati. I lavori di messa in sicurezza del sottopasso ferroviario hanno portato qualche disagio ai residenti della Madonnetta: con questo intervento però diamo una viabilità alternativa sicura che, oltre a ridurre i disagi, resterrà accesso all’ambito residenziale del sottoportico». La durata dei lavori complessiva da contratto è stimata in 90 giorni. In tale periodo verrà chiusa la strada e istituito il senso unico alternato regolamentato da semafori mobili e/o movieri.