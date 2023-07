Anticipati i lavori in viale Terza Armata a Treviso, mercoledì apre il cantiere

Continuano i lavori di ATS nel centro storico di Treviso. Tra qualche giorno, anticipando i lavori rispetto alla programmazione e approfittando della chiusura delle scuole e i lavori di ristrutturazione dell’Istituto Stefanini, è in partenza un intervento nel centro storico in Viale 3^ Armata. Il progetto prevede sia la posa della condotta di fognatura, in predisposizione del futuro collegamento delle scuole, che quella della rete acquedotto. Il cantiere inizierà mercoledì 26 luglio e durerà circa due settimane. Per limitare i disagi alla viabilità e ai cittadini, nel fine settimana e nei giorni di mercato (martedì e sabato) i lavori saranno sospesi e sarà consentita la transitabilità normale sulle strade del capoluogo, così da non creare disservizi e agevolare l’afflusso al mercato cittadino. Il progetto si inserisce nel progetto più ampio di realizzazione della fognatura di Treviso.