Lavoro povero, le donne under 35 le più vulnerabili nella Marca

Sono concentrati nel settore dell'agricoltura ma anche nel settore alberghiero e della ristorazione oltre alle attività domestiche. Viene chiamato "lavoro povero" e sono soprattutto i giovani under 35 ad esserne parte integrante: in Veneto gli occupati "vulnerabili", precari e malpagati sono soprattutto donne, per il 42%. Il mercato del lavoro in provincia è sempre più povero come testimoniato da alcuni numeri che compaiono nell'indagine condotta dall'ufficio studi Spi Cgil di Treviso e che evidenzia come tra le professioni più richiesta ci siano i braccianti agricoli, gli impiegati, gli operai e i commessi. Da sottolineare come tra le quasi 60mila assunzioni registrate nel 2023 (+5.285 il saldo occupazionale) sono state almeno il 23% quelle non qualificate. Un altro nodo è senza dubbio quello delle retribuzioni: la soglia è stata individuata a 12.093 euro annui lordi. Nella Marca i cittadini con reddito da 0 a 10mila euro sono stati nel 2021 ben 4.508, quelli tra i 10mila e i 15mila euro ben 12.520. Scorrendo i dati forniti dal Mef emerge anche anche che i trevigiani con redditi superiori ai 120mila euro sono stati, sempre nel 2021, ben 226.895. Nell'indagine pubblicata dalla Cgil emergono anche alcune categorie di contratti che prevedono una tariffa oraria nella inferiore ai 9 euro: multiservizi 6,99, impianti sportivi 6,29, Cinema 6.27, pulizie 6,93, grafici 7,5, vigilanza 6,40. I dati tengono conto sempre del contratto base. Non va meglio neppure per colf e badanti on conviventi, 5,97, colf e badanti conviventi 6,33, educatore di cooperativa 8,69 e operatori di vendita del commercio, 6,73. E ancora: agricoltura 6,72, operaio comune 5,58, facchinaggio 6,06, alberghiero 7,51, logistica 7,90 e call center 7,60.