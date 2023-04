Presentato il libro “Essere e fare Veneto", la storia di Treviso raccontata dal suo cibo e prodotti

Oltre cento studenti delle scuole medie raccontano in un libro la “loro” Treviso. “Essere e fare Veneto – La storia di Treviso raccontata dal cibo e dai prodotti del nostro territorio” è stato presentato martedì 4 aprile nella sede di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Il volume è stato realizzato con il contributo del Comune di Treviso, assessorato alla Partecipazione ed Istruzione, nell’ambito della 43ª edizione del progetto "Scuola Media Manualità", 2022-2023. Si è tratto di un singolare incontro a cui hanno preso parte gli autori, oltre un centinaio di studenti di cinque classi degli Istituti comprensivi Martini, Serena, Felissent , Stefanini e Coletti del capoluogo.

La pubblicazione racconta, per immagini e scritti, le visite guidate degli alunni alle imprese artigiane della Marca trevigiana, nel corso delle quali hanno potuto conoscere i loro prodotti entrando nel vivo dei processi di trasformazione delle materie prime, di produzione caratterizzati da un mix di tradizione e innovazione finalizzate alla sostenibilità alimentare e al rispetto per l'ambiente.

L’opera rende omaggio a cinque imprenditori e alle loro attività che contribuiscono allo sviluppo, alla crescita e alla cultura del territorio e delle sue comunità: Pasticceria Ardizzoni di Treviso, Salumificio Eustacchio di Dosson, Caseificio Bettiol di Roncade, Birrificio di Morgana di Morgano e Perlage Wine di Farra di Soligo.

Nel corso delle attività laboratoriali, svolte in aula, gli alunni, accompagnati da docenti esperti, hanno appreso la tecnica e i principi per la stesura e l'impaginazione di un libro: dall’elaborazione dei contenuti alla scelta del font per facilitare la lettura, all’impaginazione sino alla selezione del formato e della carta sulla quale stampare.

L’ingresso nelle aziende ha consentito ai giovanissimi di respirare cosa significa fare impresa, lasciandosi contagiare da passione, intraprendenza, tenacia, volontà, competenza, dedizione. Si è trattato di straordinarie occasioni che hanno permesso di cogliere quanta cura, attenzione riversano i lavoratori nel prodotto che è il testimone dell’identità di un territorio, l’espressione della genialità, della ricercatezza oltre che della creatività.

Momenti che hanno ridato smalto alla manualità, che l’hanno impreziosita e arricchita di significati, che hanno testimoniato quanta tecnologia, quanta digitalizzazione venga impiegata in attività che odorano di tradizione. Presenti all’appuntamento i titolari delle imprese: Alessandro Ardizzoni – pasticciere, Ferdinando Sartorato - salumiere, Andrea Zanatta - birraio, Fabio Bettiol- casaro e Ivo Nardi per Perlage.

A conclusione dell’appuntamento sono state presentate le opere in ceramica e mosaico realizzate nel corso degli anni all’interno del progetto Scuola Media Manualità che sono esposte nel Sottopasso Stazione, una galleria permanente regalata alla città che impreziosisce un luogo di transito, molto frequentato, con manufatti che propongono scorci, elementi, prodotti che connotano la Marca.