Lidl apre un nuovo punto vendita, via all’assunzione di 15 nuovi collaboratori

Lidl Italia, catena di supermercati leader nella GDO con una squadra di 20.000 dipendenti e 700 punti vendita nel Paese, ha avviato le selezioni per l’assunzione di 15 nuovi collaboratori che saranno inseriti nel team del punto vendita di prossima apertura a Quinto di Treviso e negli altri store già presenti nel trevigiano.

In particolare, le figure ricercate sono:

Assistant Store Manager

Apprendista Addetto Vendite

Addetto Vendite a chiamata

Addetto Vendite 8 ore domenicali

Nel dettaglio, nel ruolo dell'Assistant Store Manager, il profilo ricercato sarà un fondamentale supporto a tutte le attività manageriali dello Store Manager, come, ad esempio, la gestione del personale e dell'assortimento. Il ruolo di Apprendista Addetto Vendite, invece, permetterà di collaborare con il team per una gestione efficiente del punto vendita, occupandosi di rifornimento prodotti, operazioni di cassa e assistenza al cliente, contribuendo così a rendere più piacevole l'esperienza di acquisto. Per coloro alla ricerca di un lavoro che consenta di gestire la propria vita con una certa flessibilità, la posizione di Addetto Vendite a chiamata darà l’opportunità di lavorare in un contesto dinamico e di supportare i colleghi nelle attività di vendita. Infine, per i candidati che stanno ancora studiando o sono impegnati in un’attività lavorativa part-time, la posizione di Addetto Vendite 8 ore domenicali permetterà di entrare nella realtà Lidl senza abbandonare le attività già in corso. L’Azienda, che assicura una formazione in ingresso e continua dei propri collaboratori, è dotata di un Training Manager dedicato sul territorio che si occupa di promuovere lo sviluppo delle nuove risorse e di valorizzarne la crescita professionale.

Il Recruiting Day sarà svolto in modalità telematica attraverso la piattaforma digitale Lidl il giorno 3.03.2022 dalle ore 09:00 alle ore 17:30 . Per candidarsi basterà compilare il form online , Lidl contatterà poi i profili in linea con le posizioni aperte per illustrare le modalità dei prossimi step della selezione.