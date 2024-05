Da Treviso a Lio Piccolo in footbike: il viaggio di Giuliana contro la sclerosi multipla

Giuliana Voltan, 55enne affetta da sclerosi multipla, sarà protagonista sabato 11 maggio, alle ore 16, dell'iniziativa senza scopo di lucro "Le uniche ruote che voglio". Insieme al suo coach, il campione del mondo di canoa nel 2008 e istruttore di footbike Nicola Zamuner, Giuiana percorrerà circa 80 chilometri utilizzando la footbike (un mezzo ibrido tra bici e monopattino. Partendo dal centro storico di Treviso, in Borgo Mazzini, davanti alla filiale della Bcc Pordenonese e Monsile, che ha sostenuto l’iniziativa, la 55enne arriverà a Lio Piccolo (Cavallino-Treporti), passando per la Restera e il Comune di Casier.

La footbike è una valida alternativa alla bicicletta tradizionale che dà la possibilità di fare sport, divertirsi e socializzare all’aria aperta rendendo l’allenamento più efficace e terapeutico. Questa tipologia di mezzo allena in modo specifico diversi distretti: la parte cardiovascolare, visto che l’utilizzo consente un’attività fisica aerobica che inizialmente può essere leggera e poi aumentare per l’intensità e durata; l’allenamento muscolare, in quanto consente un allenamento completo di arti superiori ed inferiori, glutei e addome. Infine permette di allenare l’equilibrio. L'impresa di Giuliana diventerà poi un docufilm con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema “sport e salute”: l’attività fisica è fondamentale per il benessere psicofisico di ciascuno e contribuisce ad aiutare anche le persone che si trovano in particolari situazioni determinate da patologie o infortuni, come per Giuliana. La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio dei Comuni di Treviso, Cavallino Treporti, Casier e Ulss 2.