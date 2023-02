Nella lista di Conte anche un mediatore culturale: «Treviso ha fatto passi enormi nell'integrazione»

«Mi candido per sentirmi più trevigiano» ha sottolineato Dieng Cheikh, senegalese di 60 anni e candidato nella lista Conte «vivo a Paese, in provincia da almeno 34 anni, non è la prima volta, anche nel 2018 ero candidato, sempre con Mario. Lo spunto l'ho ripreso perchè nell'arco di questi cinque anni ha fatto un bel lavoro e mi ha anche reso fiero in giro per l'Italia di sentirmi trevigiano. E' una città che è cresciuta in vari ambiti e non ho più sentito una distinzione di nazionaliutà, è stata una città trenquilla, è molto migliorata l'integrazione. C'è sempre da fare, da migliorare. L'integrazione va a doppio senso e gli immigrati hanno fatto tanto e gli autoctoni devono fare uno sforzo ulteriore».