Liste d'attesa Ulss 2: «Recuperato l'87%, preoccupa l'aumento delle nuove prescrizioni»

Ulss 2 Marca trevigiana è la prima azienda sanitaria del Veneto per numero di liste d'attesa recuperate nell'ultimo anno. A giugno 2023 erano circa 17mila le prenotazioni da recuperare, oggi sono scese a 3472. Facendo seguito alla conferenza del presidente Zaia, mercoledì 3 luglio il direttore generale Francesco Benazzi e il dottor Stefano Formentini hanno presentato il report sulle liste d'attesa in provincia di Treviso. Azzerate le visite B a dieci giorni, ridotte da 16.877 a 1055 (94%) le visite a 30 giorni. Le prestazioni recuperate tramite sanità privata accreditata sono state 780mila (il 6% del totale) mentre il 20% degli appuntamenti in attesa è stato rifiutato da pazienti che si erano già fatti visitare privatamente prima dell'appuntamento del Cup.

Numeri incoraggianti per molti aspetti che però hanno anche un rovescio della medaglia: negli ultimi mesi del 2024 le prestazioni galleggianti hanno rallentato la loro discesa a causa dell'aumento delle nuove prescrizioni. Quest'anno l'Ulss 2 stima di erogare 561mila prestazioni sanitarie, vale a dire il 17% in più rispetto al 2023. «Stiamo parlando di 63mila nuove prenotazioni ogni settimana - spiega Benazzi -. Un aumento che sarebbe insostenibile per ogni tipo di sistema sanitario: la nostra azienda non solo ha dovuto recuperare migliaia di prenotazioni arretrate dagli anni scorsi ma, ad oggi, deve fare i conti con l'aumento delle nuove prescrizioni e con la mancanza di circa 150 medici specialisti». Tra le visite più richieste nella Marca ci sono quelle oculistiche, la colonscopia e le visite dermatologiche. Per quest'ultime l'Ulss 2 ha attivato la prenotazione sperimentale via sms: 2404 i messaggi inviati con il 57% di cittadini che hanno confermato l'appuntamento già entro un'ora dalla ricezione del messaggio. «Per far fronte alle nuove richieste contiamo sull'arrivo di nuovi medici specialisti a fine anno - conclude Benazzi - e sull'aiuto del privato accreditato. Servirebbe però anche una contrazione nella domanda di nuove prestazioni dal momento che risorse economiche ed umane non sono espandibili all'infinito».