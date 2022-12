Alla Loggia e in piazza Borsa cinque mesi di sport contro le baby gang

Sport, partecipazione e recupero del disagio giovanile. Sono questi i principi che caratterizzeranno le “Giornate di Sport”, momenti di avvicinamento e pratica delle varie discipline che si terranno sotto la Loggia dei Cavalieri, in Piazza Borsa e Piazza Università nei fine settimana dei prossimi mesi. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Treviso, intende avvicinare e convogliare l’attenzione dei giovani, e dunque anche l’interesse verso attività ludico sportive di coloro che in alcuni luoghi della Città hanno manifestato un disagio.

Nel corso del mese di novembre e di dicembre sono pervenute numerose adesioni al progetto da parte delle società sportive. Per questo Loggia dei Cavalieri e Piazza Borsa, da gennaio e fino a maggio 2023, ospiteranno le iniziative di coinvolgimento in collaborazione con le Associazioni sportive. «Per la prima volta lo sport raggiunge il doppio obiettivo di promuovere le diverse discipline del territorio e nel contempo andare a coinvolgere quei gruppi di giovani che stazionano inerti nei luoghi della città», spiega il vicesindaco Andrea De Checchi. «Con le Giornate di Sport, volute proprio nei luoghi in cui alcuni ragazzi in passato erano stati protagonisti di episodi spiacevoli, sono le società sportive ad andare a coinvolgere e a stimolare la voglia di mettersi in gioco».

In Piazza Borsa (28 e 29 gennaio, 4 e 5 febbraio, 25 e 26 febbraio, 4 e 5 marzo, 19 marszo, 1 e 2 aprile, 16 aprile, 7 maggio, 13 e 14 maggio, 21 maggio si esibiranno: Trevisatletica, Nordic Walking Treviso, Treviso Sailing Club, Orienteering Treviso, Treviso Women Calcio Femminile, Nuova Pallacanestro Treviso, Volley Treviso, Eurosporting, UOEI, Strada Facendo Indoor.

Sotto la Loggia dei Cavalieri (21 e 22 gennaio, 28 e 29 gennaio, 4 e 5 febbraio, 25 e 26 febbraio, 4 e 5 marzo, 19 marzo, 1 aprile, 2 aprile, 16 aprile, 7 maggio, 13 e 14 maggio, 21 maggio) ci saranno invece: Canottieri Sile, Circolo Ospedalieri Treviso, Sporting Treviso – pattinaggio, Ren Bu kan – Karate Treviso, Gruppo Sommozzatori Treviso, Treviso Dance SSD, Danzainsieme Treviso, Compagnia Arcieri Treviso, Suenosysontv - danza moderna, Judo Sport team, Tiro a Segno Nazionale, Canoa Club Sile, Treviso Sport, ASD Ritmovivo , Dojo Treviso. Infine, in Piazza Università ci saranno i Treviso Bulls.