Natale 2022 a Treviso, accese la Loggia Incantata e la stella di piazza Santa Maria dei Battuti

Quest'anno si è trasformata in un bosco magico, percorrendo i suoi sentieri i bambini potranno scoprire la via che porta a Babbo Natale che sarà presente per una foto ricordo il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20