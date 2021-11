Perdita memoria, stanchezza, difficoltà respiratorie: gli effetti del long-Covid

Per "long covid" si intendono i sintomi che si presentano nei pazienti che hanno superato il coronavirus, in forme gravi ma anche lievi, fino a sei mesi dalla guarigione. «Stamattina abbiamo letto tutti le notizie riguardanti i covid party che sarebbero organizzati in Alto Adige e che lasciano tutti allibili» ha commentato il primario di pneumologia del Ca' Foncello di Treviso «ovviamente il messaggio è che bisogna evitare di contrarre la malattia. E quindi vaccinazione, vaccinazione e vaccinazione. Non solo c'è il problema della malattia in fase acuta ma anche quello del long covid».

C'è la temporanea perdita di gusto e olfatto ma soprattutto l'astemia, un senso di stanchezza e debolezza che non rende semplice il lavoro. Ci sono poi le conseguenze strettamente respiratorie (alterazione a livello spirometrico e a livello di ventilazione) e i danni neurologici: un recente studio dell'università di Brescia ha evidenziato che il 70% dei pazienti presenta perdita della memoria, disturbi al sonno e alla concentrazione e forte irritabilità, oltre, in alcuni casi, anche disturbi dermatologici.