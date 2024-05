Longevity Run, seconda edizione: «Villaggio della salute in centro a Treviso»

Sabato 25 e domenica 26 maggio arriva a Treviso la seconda edizione della Longevity Run, evento sportivo dedicato alla salute dei cittadini per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di uno stile di vita sano e sul valore della prevenzione e della socializzazione per garantire una longevità in buona salute.

Le due giornate nascono da un’iniziativa della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e della Università Cattolica del Sacro Cuore, rappresentata a Treviso dal Centro Studi Achille e Linda Lorenzon, sede diretta dal dottor Claudio Dario che, insieme al dottor Andrea Rossi, direttore dell’unità operativa complessa di Geriatria dell’ospedale Ca’ Foncello e dell’Health Aging Center di Treviso, ha realizzato la seconda edizione della Longevity Run sul territorio, grazie anche alla collaborazione dell’Ulss 2 e di Israa, con il patrocinio del Comune di Treviso. Giovedì 9 maggio la presentazione dell'evento a Villa Carisi, alla presenza, oltre che del dottor Rossi, della dottoressa Tiziana Menegon, responsabile del Servizio Promozione della Salute dell’Ulss 2, della presidente dell’Associazione Italiana Diabetici Treviso OdV, Daniella Pizzolato, del presidente di Israa Mauro Michielon, e dell'assessore alla Città Solidale e Inclusiva di Treviso, Gloria Tessarolo.

Il programma

Sabato 25 maggio, dalle 10 alle 18, in piazza Indipendenza, si terrà il Villaggio della Prevenzione, grande novità di questa seconda edizione trevigiana con il Longevity Check-up gratuito per la popolazione e svolto dai medici della Geriatria dell’Università Cattolica di Roma, diretta dal professor Francesco Landi. Controlli gratuiti aperti a tutti, per controllare in tempo reale i propri valori medici. Nello stesso giorno il Centro Studi Achille e Linda Lorenzon ospiterà l’evento scientifico/divulgativo “Alla conquista della longevità in salute”, sotto la responsabilità scientifica del dr Andrea Rossi. Anche questa sede si trasformerà in un villaggio della prevenzione con il Longevity Check-up gratuito oltre che con corsi di pilates, yoga e functional. Per iscriversi al convegno Alla conquista della Longevità: morena.bergamo@gmail.com

Domenica 26 maggio, alle 10, prenderà invece il via la Longevity Run, manifestazione podistica a carattere ludico-motorio, con partenza da Villa Carisi e arrivo al Circolo Ospedalieri di Treviso. L’attività prevede due percorsi immersi nel verde: uno di 6,6 e uno di 10 chilometri. L’evento rappresenta un momento di incontro e di socializzazione aperto a tutti, a qualsiasi età, per promuovere l’idea che l’invecchiamento attivo si costruisce fin da giovani e riguarda non solo l’attività motoria, ma anche quella relazionale e sociale. Per partecipare alla manifestazione è richiesta l’iscrizione tramite il sito dedicato dell’evento. La partecipazione prevede una quota di partecipazione di 10 euro per gli adulti, gratis per i minori. Preiscrizioni sul sito: www.longevityrun.it.

I commenti

«Prevenzione e corretto stile di vita sono le due facce della longevità e noi vogliamo ricordarlo attraverso la Longevity Run, che è, anche, e soprattutto un grande evento dedicato alla salute e ai consigli per come regalarsi tanti anni da vivere in buona salute - spiega il prof Landi -. Noi saremo lì, accanto e in mezzo alla gente, per offrire screening gratuiti, ribadire l’importanza della prevenzione, anche sul tema dei vaccini, e per dare per primi il buon esempio».

«La lotta alla cronicità si combatte tutta qui, sulla prevenzione di malattie quali diabete, dislipidemie, demenza e malnutrizione - precisa il dr Rossi -. Tali condizioni si contrastano attraverso la promozione di un corretto stile di vita che includa esercizio fisico, alimentazione sana, astinenza da fumo e alcol e senza trascurare l’igiene del sonno».

«Il Centro Studi Lorenzon dell’Università Cattolica che ho l’onore di dirigere da settembre us, sta portando avanti le volontà espresse nel lascito dalla contessa Lorenzon, cioè promuovere la cultura della speranza, favorendo la piena attuazione della dignità dell’uomo - conclude il dottor Dario -. La Longevity Run è un’ottima opportunità per realizzare questo obiettivo, oltre che un modo per creare il ponte tra il mondo accademico dell’Università Cattolica, e il Policlinico Gemelli, con le comunità e le istituzioni trevigiane. Stiamo infatti promuovendo e supportando con entusiasmo questo progetto, che ci offre l'opportunità di vivere e partecipare a questa importante iniziativa con tutte le componenti presenti oggi, le istituzioni che patrocinano l’evento e tutti gli sponsor che abbiamo coinvolto e che ringraziamo».