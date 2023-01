Treviso "snobba" la lotteria Italia: in calo i biglietti venduti

Stasera, 6 gennaio, verranno estratti i biglietti della lotteria Italia 2022. Il primo premio porterà nelle tasche del vincitore la cifra di 5milioni di euro. A scalare altri fortunati estratti potranno davvero godersi una serata speciale in caso di vittoria.

Vendite in calo del 5,1% in Veneto per la Lotteria Italia, che chiude l'edizione 2022 con 381.120 biglietti venduti. Tra le province si conferma leader Verona con 116.380 tagliandi, il 2,8% in meno rispetto allo scorso anno. Leggermente più marcato il calo a Venezia e provincia, con 72.360 biglietti (-9,8%), mentre Padova raggiunge quota 73.700 (-1,5%), seguita dalla provincia di Vicenza (46.660, -7,3%). Segue Treviso a quota 44.860 (-6,3%), mentre Rovigo si ferma a 17.340 tagliandi (-7,5%). Ultima Belluno (9.820, -1,6%). Nonostante il calo, si conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.