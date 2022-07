Pioniere nella vendita di prodotti alimentari di alto livello, addio a Luciano Cacciolato

Nei giorni scorsi è mancato a ottantatré anni, dopo lunga malattia, Luciano Cacciolato, colui che dagli anni Sessanta e fino al 2006 ha portato in città l'eccellenza delle migliori specialità alimentari, provenienti da tutto il mondo, fornitore dei più prestigiosi ristoranti della Marca. Le vetrine e il banco gastronomia del suo negozio in vicolo Rialto sono ancora impressi nella mente dei trevigiani: chi passava da quelle parti non poteva non soffermarsi anche solo ad ammirare i prodotti esposti: come non ricordare i grandi vasi di funghi sott'olio del Piemonte! Luciano è stato, infatti, un infaticabile "ricercatore" di prodotti di nicchia, di qualità, diventando a Treviso un punto di riferimento gourmet, in anni in cui questo termine non era ancora entrato nel nostro vocabolario corrente. L'impegno fu sempre quello di rinnovare e proporre alla clientela nuovi prodotti regionali, a volte vere e proprie rarità, in un'epoca in cui non era ancora di moda aprirsi a gusti e sapori extra locali; nel negozio di vicolo Rialto apparve per la prima volta a Treviso la bottarga, quando ancora non si sapeva cosa fosse. Quinto dei nove figli di Carlo e Caterina, era nato in Olanda nel 1939 dove il padre era emigrato; la famiglia rientra poi in Italia in pieno periodo bellico, stabilendosi a Santa Bona.

Ancora ragazzo inizia a lavorare, assunto come garzone nel "casoin" in viale Monfenera. Ed è proprio da qui che prende le mosse la sua attività imprenditoriale. Siamo agli esordi della "Grande Distribuzione Organizzata" nel settore alimentare e Cacciolato apre i battenti del "Superette", come venivano denominate le struttura di medie dimensioni. E fu subito un successo, sia per i prodotti proposti che per l'innovativo servizio a domicilio; assieme a lui lavorano alla cassa la moglie Lina e al banco il fratello più giovane Sandro.

Il negozio chiude nel 1981, ma già nello stesso anno Cacciolato apre la sua "boutique" alimentare in vicolo Rialto. Il contrassegno della mano che fa "OK" e che nel contempo disegna la lettera "C", diventa una sorta di icona del centro città, con una notorietà che si estende oltre le mura cittadine. L'attività poi chiude nel 2006, e Luciano va in pensione. Ma non il ricordo di quel tempio dell'enogastronomia, all'interno del quale si soddisfava ogni sfizio del buon mangiare e del buon bere. Cacciolato è stato anche un appassionato ciclista, animatore dell'attività dell'Unione Ciclisti Trevigiani, partecipando e organizzando uno degli eventi sportivi più originali della Treviso anni Settanta-Ottanta: la mitica Treviso-Falcade in notturna.