Addio a Luigi Pasqualon, storico segretario della Confesercenti

A stroncarlo è stato un malore improvviso nella mattinata di oggi, 4 ottobre: purtroppo a nulla è valso il trasporto d'urgenza ed il ricovero d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso. Lutto nel mondo del commercio trevigiano per la scomparsa di Luigi Pasqualon, scomparso ieri all'età di 92 anni: per anni è stato lo storico segretario della Confesercenti, una realtà che aveva contribuito ad avviare nella Marca negli anni '70. Nell'associazione Pasqualon è sempre stato impegnato nel formare e aiutare chi voleva entrare nel settore e conoscerne le regole. Da ambulante, fino a metà degli anni '90, aveva gestito un banco fisso per la vendita di borse in piazza Monte di Pietà. Originario del centro storico, in particolare ha vissuto a lungo nella zona di piazza Pio X, Pasqualon viveva con la famiglia a Santa Maria del Sile. Lascia la moglie Luciana e i figli Antonella, Paola, Tiziana e Fabio.

Il ricordo dell'associazione a "Gigi" Pasqualon

Ci lascia un “uomo”, un grande signore e per noi di Confesercenti Treviso sicuramente un secondo padre. E’ stato per lungo tempo il nostro punto di riferimento insieme a Luigi Tempesta scomparso prematuramente 4 anni fa. La chioccia di tutti noi, dipendenti e funzionari di prima e di seconda generazione di Confesercenti. Aveva seguito le orme del padre Mario portando avanti l’attività di “ambulante di pelletterie” fin da giovane e come il padre aveva scelto di lavorare per se e di provare a rappresentare la categoria attraverso l’attività sindacale. Come sindacalista dapprima ha seguito il vecchio Sindacato ANVAD (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti e Dettaglianti) e poi, a metà degli anni settanta ha fondato Confesercenti Treviso che al suo interno aveva il Sindacato dell’ANVA (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti). Promotore e organizzatore per lungo tempo del mercato dell’antiquariato di Borgo Cavour e per i più piccoli della Befana in Burchiellati. Nella sua lunga attività sindacale ha seguito anche la categoria sindacale dei benzinai (FAIB). Di Confesercenti è stato per un lungo periodo Segretario e successivamente Presidente Onorario carica che ha continuato a ricoprire fino ad oggi. Ha seguito, condotto e dato riconoscimento professionale ai suoi amati ambulanti con interventi in tanti comuni del trevigiano e del bellunese. Ancor oggi è da tutti riconosciuto e stimato. Era un grande uomo di cultura con la passione per la lettura, sempre informato e preparato e capace di fare da collante nei tavoli di lavoro in cui era chiamato ad operare. Ha lavorato sulla redazione di molti “Regolamenti di commercio su area pubblica” e ancora oggi si applicano alcune regole da lui codificate.