E' fine maggio, sembra autunno: temperature ovunque non oltre i 13°

Cielo plumbeo, pioggia fitta, temperature in crollo. E' il 24 maggio ma la sensazione è quella di trovarsi nel pieno di una giornata autunnale. La situazione dovrebbe migliorare già nelle giornate di martedì e mercoledì prima di un nuovo peggioramento previsto per giovedì in cui sono previsti temporali e piogge intense. L'arrivo del caldo tardo-primaverile è ancora molto lontano ma il fine settimana non si prospetta per ora caratterizzato dal maltempo.

Queste le temperature rilevate dalla centraline Arpav alle 8 di stamattina, 24 maggio: Treviso 12,5°, Castelfranco 13,1°, Montebelluna 13,5°, Conegliano 13,2°, Mogliano 12,8°, Ponte di Piave, 13,1°, Gaiarine 13,4°, Vittorio Veneto 13,3°, Follina 12,5°, Crespano del Grappa 11,7°, Volpago del Montello, 12,8°, 13,4° Nervesa della Battaglia 13,4°, Vazzola 13°.