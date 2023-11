Il Piave sale e fa paura: evacuate dieci abitazioni nell'area golenale a Ponte di Piave

Passata l'ondata più incisiva del maltempo, oggi, 3 novembre, splende il sole su tutta la Marca dopo una nottata in cui alcuni corsi d'acqua hanno tenuto con il fiato sospeso migliaia di trevigiani. Il livello del Piave ha raggiunto alle 2.30 circa il picco notturno a Nervesa della Battaglia ma il livello sta continuando a salire e in queste ore a Ponte di Piave sta destando forte preoccupazione ed è già a 6,5 metri. Sono già state sommerse alcune aree golenali tanto che è stato necessario procedere all'evacuazione di almeno una decina di abitazioni di Ponte di Piave, in via Piave e via Zattere. Presente a coordinare le operazioni la sindaca Paola Roma, i vigili del fuoco e i carabinieri. A San Biagio di Callalta la sindaca Valentina Pillon ha invitato i cittadini delle aree golenali (soprattutto nella zona di Sant'Andrea di Barbaraba) a sistemare elettrodomestici e oggetti preziosi ai piani superiori. La piena del Piave è previsto è prevista per le 14.

Stabili i livelli sul Livenza mentre è rientrato l'allarme per il fiume Soligo che nel tardo pomeriggio di ieri, 2 novembre, è tracimato in più punti fra Farra e Pieve, minacciando alcuni abitanti di Solighetto e di altre zone come Borgo Stolfi e Borgo Marin. «Fortunatamente dalle 23 il deflusso è stato regolare: ieri il Soligo è uscito in due punti ed è stato necessario procedere all'evacuazione di due persone» ha detto il sindaco di Pieve, Stefano Soldan.

Sul Meduna il colmo è stato registrato alle 5 a Pordenone. Vigili del fuoco, tecnici della provincia e protezione civile sono intervenuti nella notte per mettere in sicurezza alcune frane a Rolle di Cison di Valmarino ma anche a Miane e nel bellunese a Rocca Pietore. Nel bollettino della protezione civile regionale si sono registrati smottamenti a Fregona, Tarzo, Cison e Sarmede. Allagamenti sono stati segnalati a Montebelluna, Nervesa, San Pietro di Feletto, Pederobba, Asolo, Possagno, San Zenone, Loria. In più aree della Marca, a macchia di leopardo, si sono veriificati black out elettrici. Segnalata la chiusura delle seguenti strade: la strada statale 51 di Alemagna in località Fadalto in entrambe le direzioni e a Vodo di Cadore in direzione di Cortina e infine la strada provinciale 152 a Miane. Interrotta infine la linea ferroviaria tra Montebelluna e Belluno mentre restano per ora sospesi i collegamenti tra Friuli e Veneto. Ancora chiusa la strada statale 51 "Alemagna" a Fadalto, frazione di Vittorio Veneto.

Continuano le ricerche del pompiere disperso

Proseguono le ricerche del vigile del fuoco Walter Locatello, 44 anni, scivolato accidentalmente nel tardo pomeriggio di ieri, 2 novembre, nel canale Rui a Puos D’Alpago (BL). Le ricerche proseguite tutta la notte, coordinate dall’unità di comando locale, hanno dato al momento esito negativo. Questa mattina gli specialisti speleo alpini fluviali dei vigili del fuoco risaliranno le sponde del corso d’acqua, con punti di controllo plurimi. Dei gommoni e delle moto d’acqua saranno impiegati nel lago di Santa Croce. Le ricerche a breve avranno il supporto dei droni e tempo meteo permettendo il supporto aereo del nucleo elicotteri di Venezia. Sul posto anche i sommozzatori , vigili del fuoco volontari e personale del soccorso alpino.

Scarpa (Pd): «Dalla finanziaria i fondi per il maltempo»

Rachele Scarpa, deputata trevigiana del PD e membro commissione ambiente: «Seguo con molta attenzione ed apprensione il maltempo che sta colpendo il Veneto in questi giorni e i danni che sta causando a cittadini e aziende. Il primo pensiero va a Walter Locatello, il pompiere disperso ieri sera a Puos d'Alpago, e alla sua famiglia, con la speranza che si abbiano al più presto notizie. Voglio esprimere la mia vicinanza a tutte le comunità della regione colpite. Desidero assicurarli che in sede di finanziaria come Partito Democratico ci batteremo perchè vengano stanziati i fondi necessari ai ristori per i danni, perchè nessuno sia lasciato indietro».