Aumentano gli interventi ma ci sono meno vigili del fuoco: nella Marca ne mancano 50

Le parole del caporeparto Francesco Solaro, elisoccorritore del reparto volo di Venezia e segretario regionale della Uil vigili del fuoco. Mobilitazione regionale in piazza dei Signori a Treviso per lanciare un appello. Nella Marca si sono persi nel corso dell'anno una quindicina di elementi andati in pensione