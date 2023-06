Giornata europea della musica, concerto nella nuova sede dell'istituto "Manzato"

Dodici sale realizzate con materiali all’avanguardia per l’Istituto “Manzato”. L’occasione dell’apertura in anteprima della nuova sede di Piazza Pola è quella della Giornata Europea della Musica, evento internazionale istituito nel 1985, e del concerto dei maestri Attilio Pisarri e Francesco Ganassin. Nel Palazzo dell’ex Banca d’Italia, restaurato dal Gruppo Baccini in virtù di un protocollo fra il Comune di Treviso, l’Associazione Musicale “Francesco Manzato” e Baccini per la riqualificazione dell’offerta formativa e didattica, è stato così presentato il progetto che renderà l’Istituto un punto di riferimento fra le istituzioni culturali del territorio. Un percorso iniziato nel 2021 e che ha permesso di consegnare ai giovani musicisti una struttura accogliente e rinnovata. Inoltre, grazie all’accordo con il Conservatorio “Steffani” di Castelfranco Veneto che prevede la possibilità di attivare nuovi corsi “decentrati”, anche la sede del “Manzato” potrà ospitare eventi formativi e integrarsi con i corsi accademici.

«Sono tanti i ringraziamenti che desidero fare per questo importante traguardo, per la Città e per tanti ragazzi che si esprimono attraverso la musica», le parole del sindaco di Treviso Mario Conte. «Un sentito “grazie” va al Gruppo Baccini, che ha riconsegnato alla collettività in una veste rinnovata un palazzo storico della Città, rendendolo un punto di riferimento per la cultura e la musica; alla presidente dell’Associazione “Manzato” Giovanna Cordova, che in questo progetto ha creduto fortemente, Nicola Claudio e Paolo Troncon, rispettivamente presidente e direttore del Conservatorio “Steffani” per avere dato vita a questa nuova sinergia per integrare sempre di più la formazione con il territorio, oltre a Giovanni Manildo, anello di congiunzione con la famiglia Baccini, e al maestro Stefano Canazza, fra gli artefici di questo percorso virtuoso. La Città di Treviso, anche grazie all’istituto Manzato e al Teatro, sarà sempre più una Città di riferimento per la musica, dando la possibilità a tanti giovani di imparare a suonare uno strumento e di mettersi in luce in un contesto stimolante». L’inaugurazione ufficiale della nuova sede si terrà a settembre con una serie di eventi collegati.