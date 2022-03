Treviso Marathon tutta da gustare: torna l’Expo Natura nelle piazze della città

L’edizione 2022 della Treviso Marathon sarà davvero tutta da gustare. Non solo per gli aspetti agonistici e promozionali, ma anche per l’Expo Natura che tornerà ad animare le piazze di Treviso, per offrire ai maratoneti, ai runner, agli appassionati, agli accompagnatori ma anche ai cittadini e ai visitatori un “gustoso” percorso tra le specialità enogastronomiche del Veneto e di altre regioni d’Italia. Da giovedì 24 marzo a domenica 27 marzo, dalle 9.30 alle 20.00 le piazze dei Signori, Borsa e Indipendenza si trasformeranno in piccole tappe di una corsa lungo la Penisola, tra mostra mercato di prodotti tipici locali, show cooking e laboratori. A coordinare l’Expo Natura sarà Explicom.

Dal pecorino sardo ai cannoli siciliani, dal pesce dell’Adriatico al lardo di colonnata e allo speck alto atesino: le piazze del capoluogo si animeranno per un fine settimana ricco di profumi ad allietare i gusti di tutti i golosi e degli amanti del prodotto tipico di qualità. I protagonisti dell’evento saranno gli stessi espositori (oltre trenta) che grazie ai loro prodotti trasformeranno il centro di Treviso in un “gustoso percorso” attraverso il quale scoprire il meglio delle produzioni alimentari tipiche regionali.

Nelle giornate di venerdì e sabato in piazza Borsa ci sarà l’appuntamento con lo show cooking, mentre Piazza Indipendenza ospiterà il laboratorio sul pesce azzurro. Gli show cooking dedicati a “I piatti della tradizione veneta” sono in scaletta venerdì e sabato alle 16.30 (in piazza Borsa) e ci sarà la presenza anche di un nutrizionista che darà informazioni sulle proprietà nutrizionali delle pietanze che verranno cucinate. Il laboratorio didattico sul pesce azzurro italiano, in collaborazione con Bell’Italia Tour, sarà invece proposto, anche in questo caso, in due occasioni, sia venerdì che sabato (in piazza Indipendenza) alle ore 17.00 e vedrà la presenza anche di un nutrizionista. Presente (in tutte le giornate dell’Expo Natura) anche uno stand per la promozione e la degustazione del pesce azzurro.

“Abbiamo sempre pensato che una maratona debba essere vissuta a 360° - commenta Francesco Sartori, presidente di Asd Tri Veneto Run – coniugare aspetti sportivi con quelli enogastronomici fa sicuramente piacere ai maratoneti e agli accompagnatori ed è sicuramente un modo per incuriosire anche chi maratoneta non è. Per questo torniamo a riproporre un evento collaterale che negli anni è sempre stato apprezzato. Del resto, la maratona è una lunga corsa di 42,195 km. Nell’edizione di quest’anno correremo anche tra una regione e l’altra, grazie alle prelibatezze che saranno proposte nelle piazze di Treviso. La 17esima edizione della Treviso Marathon sarà tutta da gustare”.