Treviso Marathon 2022, modifiche a traffico e sosta: la guida completa

Domenica 27 marzo si terrà la manifestazione podistica Treviso Marathon, due gare collegate da 16 e 7 km e numerosi eventi in città. In queste ore il Comune ha emesso alcuni provvedimenti relativi a circolazione dei veicoli e sosta.

La sosta sarà vietata dalle ore 6 del 22 marzo alle ore 24 del 27 marzo nell'area verde di Prato Fiera per l'allestimento degli stand; dalle 6 del 26 marzo alle 24 del 27 marzo sull’intera area di Prato Fiera e dalle 6 alle 11 del 27 marzo su strada Callalta, viale IV Novembre (intero tratto), viale Nino Bixio, Borgo Cavalli, Borgo Mazzini, piazzale e viale Burchiellati, viale Frà Giocondo, viale d’Alviano, via Mura San Teonisto, viale C. Battisti, piazza Duomo, Calmaggiore, piazza dei Signori, via XX Settembre, piazza Borsa, via Toniolo, via Corazzin, Riviera Garibaldi, viale J. Tasso, Alzaia sull’ intero tratto da ponte della Gobba fino al confine comunale e strada Postumia (fino al confine comunale).

La circolazione sarà invece interdetta dalle 6 alle 11 del 27 marzo su strada Callalta e viale IV Novembre (nel tratto da strada Callalta al Bivio di Fiera), area di ammassamento degli atleti e destinata all’allestimento delle griglie di partenza;

dalle ore 8.45 alle ore 11.30 su viale IV Novembre (intero tratto), viale Nino Bixio, Borgo Cavalli, Borgo Mazzini, piazzale Burchiellati, viale Burchiellati, viale Frà Giocondo, viale D’Alviano, via Mura San Teonisto, porta Calvi, viale Cesare Battisti, piazza Duomo, Calmaggiore, piazza dei Signori, via XX Settembre, piazza Borsa, via Toniolo , Riviera Garibaldi, viale J. Tasso, strada Postumia; dalle ore 8.45 e fino alle ore 11.30 su viale J. Tasso con pre-filtro di deviazione anche sull’asse viario di via Venier a partire dalla rotatoria della Chiesa Votiva; dalle ore 6 alle ore 18 su Prato Fiera, via Martini, via Sant’Ambrogio di Fiera e su tutte le strade afferenti al percorso di gara del centro storico entro mura con relativo preavviso di chiusura dalle ore 8 del 27 marzo. Nel sito web del comune di Treviso è stata aperta una pagina dedicata con mappe della viabilità e percorso di gara.