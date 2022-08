Fondazione Marca Treviso: è Giulia Casagrande il nuovo presidente

Marca Treviso: designato il nuovo presidente della Fondazione. Giulia Casagrande, 41 anni, imprenditrice nel settore della ricettività extra-alberghiera, già presidente della Rete d’Impresa Cycling in the Venice Garden, è il nuovo presidente della Fondazione Marca Treviso. Lo ha designato venerdì mattina l’Assemblea dei Partecipanti Fondatori riunitasi presso la Camera di Commercio di Treviso - Belluno in seduta comune con i Partecipanti di Indirizzo. Un passaggio di testimone avvenuto secondo una programmazione da tempo messa a punto dalla Fondazione e dal Presidente uscente (Gianni Garatti) che conclude un periodo storico per il turismo trevigiano dopo 19 anni alla guida, prima del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso in seguito (2019) trasformatosi in Fondazione. Una designazione, che lo stesso Presidente della Camera Treviso Mario Pozza (Ma Po) ha definito «nel solco della continuità, per l’importante lavoro condotto in questi anni e nella vision che la Camera ha definito nel settore turistico sostenendo e partecipando direttamente (in modo sostanziale e concreto, sia nelle strategie che economicamente) scegliendo di entrare nella Fondazione sin dall’inizio».

Giulia Casagrande, nell’accettare tale designazione, ha ringraziato Gianni GARATTI, (nella foto, durante il “passaggio di consegne) il Direttore Alessandro Martini e i Collaboratori tutti, per l’importante lavoro condotto in questi anni, lavoro che ha portato la Fondazione a divenire “punto di riferimento” (non solo a livello regionale) del modello organizzativo ed operativo nella promo commercializzazione turistica. L’Assemblea ha anche provveduto a nominare il nuovo CDA che, unitamente alla Giulia Casagrande, sarà composto da: Loris Balliana; Enrico Barcè; Ivana Casagrande; Giovanni Cher; Fabio Curto; François Droulers; Damaso Zanardo. Il CDA, sarà completato nei prossimi giorni con la nomina dei 2 componenti dei Partecipanti Sostenitori e del quarto rappresentante dell’Associazione Turismo di Marca, in luogo della Giulia Casagrande, designata, per l’appunto, Presidente.