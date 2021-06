Malore fatale mentre prepara il pranzo ai figli, muore poliziotto

La sua voce, dura, perentoria, la sua gentilezza, l'amore per la sua famiglia e per il suo lavoro di poliziotto, interpretato come vero servizio rivolto agli altri, erano solo alcuni dei suoi tratti distintivi. Sono ore di grave lutto a Treviso per l'improvvisa scomparsa di Marco Morin, 59 anni, per tanti anni vera e propria colonna della sezione volanti della Questura di Treviso (dal 1997 al 2018) e attualmente a Venezia, in forza alla polizia di frontiera dove era responsabile della sicurezza dello scalo. Era entrato in polizia nel 1983, professione per cui aveva lasciato l'Università. Tra un paio di mesi avrebbe raggiunto i 60 anni e dunque la pensione.

Marco Morin si è spento ieri nella sua abitazione di Casale sul Sile: a stroncarlo è stato un improvviso malore, probabilmente un infarto, mentre stava preparando il pranzo ai figli, di 20 e 13 anni, Matteo e Maria Rachele. Il sovrintendente capo si è accasciato a terra e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei medici del Suem 118, giunti sul posto dopo l'allarme lanciato dai figli del 59enne. Morin era conosciutissimo a Treviso e non solo tra i colleghi della polizia delle altre forze dell'ordine. Oltre ai figli lascia la moglie, Cristina Ruffaro, un fratello, Stefano, e molti tra parenti e amici ed ex colleghi che in queste ore stanno riempiendo di dediche e messaggi di cordoglio la sua pagina Facebook. Nelle prossimi giorni sarà fissata la data dei funerali.