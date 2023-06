Malore fatale a Dubai, è morto l'attore e cantante lirico Marco Trevisanello

E' stato stroncato a Dubai, negli Emirati arabi uniti, da un infarto mentre si trovava in auto con la moglie, Emanuela Di Pietro. Grave lutto nel mondo della musica e della cultura trevigiana. E' morto qualche giorno fa il cantante lirico e attore Marco Trevisanello: aveva 74 anni. La tragedia ha colpito la comunità trevigiana, di cui l'uomo era originario, e quella di Lecce, dove da qualche tempo l'artista viveva proprio con la moglie salentina. Trevisanello (il suo nome reale era Gianmarco) era figlio d'arte, del grande Mirko Trevisanello, aveva studiato chitarra dall'età di 12 anni e aveva lavorato in gioventù nel negozio di strumenti musicali e spartiti "La musicale", in via Toniolo, prima di spiccare il volo nel mondo del bel canto (aveva studiato al conservatorio di Padova e si era poi specializzato a Trieste) che lo ha portato in giro per il pianeta. Molto importanti le collaborazioni che Trevisanello ha avuto con il regista Bepi Maffioli e l'attore Marco Paolini ma in molti ricorderanno le sue incursioni nel mondo del cinema con registi come Vanzina (interpretando il ruolo di un cuocò nel film Olè), Mario Monicelli e Patroni Griffi, oltre alla partecipazioni a serie televisive come Medico in famiglia, Distretto di polizia e carabinieri. Decine i messaggi di cordoglio comparsi sui social quando la notizia si è diffusa. Il funerale non è ancora stato fissato. Oltre alla moglie, l'artista lascia i fratelli Santo e Anna Dora.