Treviso-mare, tutti in coda per ore verso Jesolo e Caorle

Code interminabili, fin dal pomeriggio di giovedì 1° giugno e poi per tutta la giornata di ieri, venerdì 2 giugno, festa della Repubblica: ore di paziente attesa, sotto il sole cocente, per i tanti automobilisti che si trovavano in viaggio, diretti verso le spiagge del litorale, Jesolo, Eraclea e Caorle, lungo la Treviso-mare, mai così satura e completamente in tilt. C'è chi racconta sui social di aver trascorso in auto quasi 5 ore dalla Marca al Lido ma certo quello di queste ore è stato un afflusso non certo ordinario per il traffico estivo ma quasi una "tempesta perfetta". Dalla rotatoria del casello di Treviso sud e del centro commerciale "Emisfero", passando per i Comuni di Silea, Roncade, Monastier e Meolo, il traffico è stato certamente rallentato. La situazione è degenerata dalla rotatoria all'altezza di Musile di Piave con la strada Triestina (non distante dalla trattoria Alla Fossetta): qui la circolazione in direzione Jesolo è rimasta a lungo semi paralizzata (a passo d'uomo) per ore a causa dell'accesso al Lido, evidentemente non sufficente ad accogliere una mole di traffico così imponente. Un problema annoso, aggravato ieri anche da un micro-incidente. E' andata decisamente meglio a chi ha deciso di dirigersi verso Caorle, in direzione Sandonà, dove non sono comunque mancate le code all'altezza del ponte sul Piave, vero e proprio imbuto, e sulla strada di accesso alla località veneziana.

Come noto la Treviso-mare è destinata a diventare una superstrada a pagamento, la "via del mare". Ma come ovviare a flussi turistici che sono destinati fatalmente aumentare in questo post pandemia? Alcuni sindaci della zona hanno proposto di aumentare la frequenza dei mezzi pubblici. C'è anche chi propone di realizzare un'apposita ferrovia. «Quanto bello sarebbe? Mezz'oretta scarsa (tempi garantiti) e via in spiaggia…» ha scritto Giorgio De Nardi, consigliere comunale ed ex candidato sindaco alle ultime elezioni comunali di Treviso «Evitando ore e ore fermi sotto il solleone, inquinamento, incidenti, costi di carburante, parcheggi ecc. Sarebbe un’opera davvero apprezzata dai milioni di pendolari (e non solo) che ogni estate, di generazione in generazione, sono costretti alla sofferenza delle interminabili code».

Intanto albergatori e ristoratori di Jesolo, Eraclea e Caorle, possono gioire per il quasi sold out di alberghi e ristoranti per il primo week end estivo, con annesso lungo ponte (seppur con l'incognita del meteo). Trovare un parcheggio il 2 giugno? Quasi utopia pressochè ovunque. C'è anche qualche località sul litorale che ha introdotto per la prima volta i parcheggi a pagamento: è il caso di Porto Santa Margherita, frazione di Caorle, negli ultimi anni ridotta a "valvola di sfogo" del turismo di massa in esubero della scintillante cittadina adriatica, recentemente traguardo di una tappa del Giro d'Italia.