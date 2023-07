Treviso-mare, controlli straordinari dei carabinieri: traffico regolare verso il litorale

Dal pomeriggio di venerdì, 30 giugno, dalle ore 16.30 con l'impiego di pattuglie automontate, motociclisti, e con il supporto del servizio aereo con elicottero del 14° Nucleo CC di Belluno, è stato predisposto dal comando provinciale dei carabinieri di Treviso un servizio dedicato per intensificare i controlli alla circolazione stradale e prevenzione agli incidenti stradali sulla Treviso Mare in relazione all'esodo verso le località di vacanza per il fine settimana.