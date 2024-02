Festival Treviso Giallo, tra gli ospiti anche gli attori della fiction "Mare fuori"

La sesta edizione del Festival Treviso Giallo si svolgerà a Treviso nella prestigiosa sede del Museo Santa Caterina (piazzetta Mario Botter, 1) e nelle maggiori città del Veneto - Venezia, Mestre, Padova, Vicenza, Verona e Oderzo - dal 21 al 24 marzo con un’anticipazione il 29 febbraio. Inoltre, grazie al Veneto noir alcuni eventi proseguiranno durante tutto l’anno, in tutta la Regione. Il Festival è realizzato in collaborazione con il Comune di Treviso che sostiene il festival dalla prima edizione, così come la Regione del Veneto, permettendo di raggiungere ogni anno obiettivi sempre più ambiziosi che valorizzano la provincia di Treviso e la Regione del Veneto. L’edizione 2024 vede anche il patrocinio di RAI Veneto e il partenariato con il TGR.

Molti i prestigiosi ospiti attesi durante il festival: Gianrico Carofiglio, Ginevra Van Deflor, Saba Anglana, Tullio Avoledo, Valerio Calzolaio, Felicia Kingsley, Fulvio Ervas, Maria Scoglio, Rita Cascella, Antonia Arslan, Gabriella Colla, Silvia Brena, Gloria Aura Bortolini, Riccardo De Palo, Donatella Di Pietrantonio, Francesco Ferracin, Andrea Franzoso, Anabel Hernández, Davide Longo, Lucio Luca, Daniele Manca, Massimo Carlotto, Sabina Curti, Pierluigi Granata, Alessandro Mezzena Lona, Maurizio Testa, Michael Robert Michon, Elisabetta Migliorelli, Bruno Morchio, Francesca Nocerino, Luca Perrino, Natalia Re, Fabrizio Roncone, Chicca Maralfa, Francesco Sidoti, Licia Troisi, Luca Cattarossi, Olivier Bivort, Matteo Strukul, Fabio Pilato, Francesca Jole Fecchio, Lucia Zorzi, Leonardo De Vido, Loris Giuriatti, Marco Zatterin, Marco Bonet, Beatrice Peruffo, Giuliano Pasini, Domenico De Felice, Marie-Christine Jamet, Cecilia Pedrazza Gorlero, Giovanni Viafora, Fabrizio Catalano, Alessandra Acciai, Simone Filippini.

Inoltre, attesi gli attori della fiction “MARE FUORI” Serena Codato, alias Gemma e Francesco Panarella, alias Cucciolo, con lo sceneggiatore Maurizio Careddu, sabato sera 23 marzo, insieme a Francesca Nocerino del TG2.

«Treviso Giallo è un festival, caratterizzato dal taglio scientifico e interdisciplinare, che ha saputo 2 in questi sei anni ampliarsi e articolarsi a livello regionale con appuntamenti che spaziano da Venezia a Padova, a Vicenza e Verona» spiega Maria Teresa De Gregorio Assessore alla Cultura, Musei, Biblioteche, Beni Culturali, Marketing Territoriale e Turismo «coinvolgendo università, librerie, fondazioni culturali, scuole, dimostrando come la cultura riesca a favorire sia un dialogo costruttivo e significativo, che una rete di relazioni capace di far maturare la consapevolezza e la convinzione che attraverso la cultura si possa essere una comunità attiva, sensibile, partecipativa. Treviso, candidata Capitale italiana della Cultura 2026, si distingue per essere luogo attrattivo sia per le proposte culturali che per la storia e bellezza del territorio. Treviso Giallo, con il suo ricco programma che vede riuniti in un unico contesto magistrati, avvocati, criminologi, psicologi, scrittori, giornalisti e accademici da tutta Italia, sempre a ingresso libero e gratuito, è diventato un punto di riferimento nazionale in ambito letterario, inserito anche nella prestigiosa sezione “Luci sui Festival” del Salone del Libro di Torino. Le consolidate collaborazioni con la BRAT Biblioteca dei Ragazzi, che quest’anno attiverà BILL – Biblioteca della Legalità, e con la Fondazione Oderzo Cultura, che si conferma punto di riferimento per i bambini e ragazzi ai quali dedicherà laboratori e appuntamenti dedicati ai 70 anni dalla morte di Alberto Martini, ci ricordano come sin da piccoli la cultura debba essere per noi famigliare e terreno di scoperta e crescita».