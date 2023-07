Treviso Mare, nuovo autovelox in direzione Jesolo

Un nuovo rilevatore di velocità lungo la Treviso Mare, in direzione Jesolo: il Comune di Meolo in questi giorni ha dato il via libera ai lavori di installazione. L'autovelox non sarà però in funzione prima di settembre: ci vorranno infatti un paio di mesi per gli allacciamenti della linea elettrica e il rifacimento del guardrail. Sarà il terzo dispositivo lungo la strada regionale che collega la Marca al litorale veneziano, gli altri due si trovano a Caposile (in direzione Jesolo) e a Meolo (in direzione Treviso) di fronte al distributore di benzina.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il nuovo rilevatore di velocità ha ricevuto il nullaosta di Veneto Strade che, nel primo biennio, incasserà il 30% delle multe fatte dal velox (il 50% dal terzo anno in avanti). Il limite di velocità sarà fissato a 70 chilometri orari e l'apparecchio sarà posizionato poco prima dell'incrocio tra Via Roma e la rotonda di Fossetta, ampiamente segnalato per tempo da nuovi e appositi cartelli stradali. Finora le multe fatte dall'altro autovelox in direzione Treviso sono state l'1% del totale dei veicoli in transito lungo la Treviso Mare. Tra i multati ci sono automobilisti che hanno raggiunto limiti di velocità da Formula 1: il mese scorso un veicolo è transitato a 202 chilometri orari.