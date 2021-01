Lutto nel commercio trevigiano: scomparsa Maria Tracchi Zaia

Se ne è andata il 2 gennaio al Cà Foncello all’età di 85 anni, per complicazioni da Covid ed a seguito dei postumi di un intervento chirurgico, Maria Graziella Zaia, moglie di Antonio Tracchi (mancato cinque anni fa) molto nota nel commercio. Col marito ha creato e condotto per vari decenni il negozio di illuminotecnica di Villorba, conosciuto coi marchi Trilux, Sintesi e Le Luci, oggi gestito dal figlio Maurizio, noto come punto di riferimento di design, eleganza e buon gusto che ha fatto la storia di un settore emergente del commercio.

Originaria di Codognè, ha sempre vissuto col marito e i figli, Maurizio e Stefania, a Treviso nel quartiere di Sant'Antonino, dove era molto conosciuta “come la signora elegante con gli occhiali azzurri ed il passo deciso”, amata per la disponibilità, il sorriso, la gentilezza. Aveva sempre una parola di conforto per tutti.

Lascia i figli Maurizio, che porta avanti l’attività commerciale, e Stefania che ha fondato la scuola di musica ArtFace a Villorba, e cinque amatissimi nipoti per i quali è sempre stata un faro ed una preziosa “consigliera”. I funerali si terranno venerdì 8 gennaio presso la Chiesa Votiva di Treviso, alle ore 15:00, nel rispetto delle regole Covid.