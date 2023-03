La scuola Pascoli commemorano Daniela Zennaro, la maestra del sorriso

A distanza di tre mesi dal 22 dicembre 2022, la scuola? primaria Pascoli di Treviso nel quartiere di Santa Maria del Rovere, ricorda con affetto l'insegnante Daniela Zennaro: la maestra del sorriso, della pazienza, dell’entusiasmo per la vita, fonte di instancabile di energia e di determinazione, superava? e affrontava qualsiasi situazione, anche se complessa, con il suo motto? “sempre avanti, avanti sempre”.

Docente alla scuola Pascoli dal 1992, è stata punto di riferimento per alunni, docenti e famiglie del quartiere. Ha donato la sua competenza anche dopo il 2018, anno del suo pensionamento. Ha continuato ad insegnare al coro della scuola le bellissime canzoni per la festa di Natale e di fine anno; ha collaborato nelle attività laboratoriali del plesso; ha prestato la sua voce ferma, forte, ma allo stesso tempo dolce, armoniosa e accattivante, come genitore lettore della scuola Pascoli? dell’I.C1 Martini di Treviso, motivando gli alunni alla consapevolezza e all’ importanza della lettura. Le mille attività, gli interessi, la voglia di fare e il suo modo di presentarsi agli altri erano il suo tratto distintivo. Univa la sua allegria ed ironia alla capacità di richiamare all’attenzione, con un solo sguardo, l'intero coro degli alunni durante gli spettacoli scolastici.

Tracciano il ritratto di Daniela le parole che ci arrivano da un libro famoso: “Sempre di buonumore tenevi la classe allegra, sorridevi sempre... la tua voce argentina? pareva che cantasse...Poi, quando gli alunni uscivano, correvi? come una bimba dietro all’uno e all’altro per rimetterli in fila; e abbottonavi il cappotto perché non prendessero freddo; con il tuo sguardo li seguivi fin sulla strada” (Tratto da De Amicis E. “Cuore”, Minerva Edizioni, Bologna, p.59)