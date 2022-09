Massima attenzione ai furti: «Controlli più capillari, invito ai cittadini: fidarsi e segnalare»

Da lunedì scorso, 12 settembre, ha assunto la guida del comando provinciale di Treviso, il colonnello Massimo Ribaudo che è subentrato all'ex comandante provinciale, Gianfilippo Magro. Ribaudo, 47 anni, originario di Catania, proviene dal Comando Generale dell'Arma e in precedenza ha ricoperto il ruolo di comandante del neo istituito Gruppo carabinieri di Lamezia Terme e dal 2011 al 2017 è stato comandante della prima sezione del nucleo investigativo del comando provinciale, nel settore del contrasto alla criminalità organizzata e dei reati contro la persona.

Oltre alle problematiche relative alla violenza giovanile, il colonnello Ribaudo, durante i primi colloqui avuti con il Prefetto Angelo Sidoti, con il sindaco di Treviso, Mario Conte, con il presidente della provincia, Stefano Marcon e con gli altri esponenti delle forze dell'ordine, ha discusso anche dell'imminente avvicinarsi dell'autunno con il conseguente aumento dei furti in abitazione e l'aumento sempre più preoccupante delle truffe telematiche che nel nostro territorio stanno avendo un preoccupante boom, soprattutto dopo la pandemia.

«La sicurezza percepita è legata alle caratteristiche e alle peculiarità di ciascun territorio» ha spiegato Ribaudo «in questo senso, grazie al nostro modello di prossimità che è realizzato attraverso la diffusione capillare dei comandi dell'Arma, cerchiamo di intercettare il bisogno e di dare una risposta che sia prossima e soprattutto tempestiva rispetto all'esigenza che viene rappresentata: siamo consapevoli che non esistono sicurezze di serie A e di serie B. L'esigenza del cittadino è fondamentale, per cui noi ci sentio al servizio del cittadino e abbiamo il dovere di farci riconoscere come affidabili dallo stesso cittadino».

Il saluto del presidente Zaia

«Benvenuto e auguri di un buon e proficuo lavoro al nuovo comandante del Gruppo Carabinieri di Treviso Massimo Ribaudo. Può contare fin da ora sulla totale disponibilità alla collaborazione istituzionale con la Regione ovunque sia possibile». Così il Presidente della Regione Luca Zaia accoglie in Veneto il nuovo Comandante dell’Arma a Treviso e provincia. «Ribaudo – dice il Governatore – ha un curriculum di tutto rispetto e ha svolto incarichi impegnativi in varie parti d’Italia, tra i quali il contrasto alla criminalità organizzata. Credenziali – conclude – che ne fanno una garanzia di impegno e successi nella lotta per la legalità nella Marca trevigiana».