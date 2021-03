Materasso abbandonato in viale Montegrappa: caccia al colpevole

I residenti, sdegnati, si sono rivolti a Comune e Contarina. Telecamere al setaccio per identificare il responsabile di questo "conferimento" a pochi passi dal centro storico

Un gesto di inciviltà che presto potrebbe essere punito a dovere. Comune e Contarina sono a caccia dell'ecovandalo che nella notte tra venerdì e sabato ha pensato bene di abbandonare un materasso matrimoniale lungo viale Montegrappa, a pochi passi dal distributore Agip, alle porte della città e non distante dalla cittadella Appiani. Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, si è detto sdegnato per l'episodio e ha intanto deciso di avviare un'iniziativa per premiare i cittadini virtuosi.

«Lo avevo annunciato ieri -ha scritto il sindaco sulla sua pagina Facebook- pubblicherò tutte le foto dei cittadini che contribuiscono a tenere la Città pulita. A Monigo la signora Anna esce ogni giorno a camminare con Denise portando con sé un sacchetto per raccogliere la spazzatura abbandonata dagli incivili. Grazie di cuore!».