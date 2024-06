Maturità 2024, prima prova: «Diario social e Rita Levi Montalcini i temi più gettonati»

Sono iniziati mercoledì mattina, 19 giugno, gli esami di maturità 2024: quest'anno Treviso è la provincia veneta con il numero più alto di maturandi, quasi 3500. Alle 8.30 l'inizio della prima prova, il tema di italiano uguale per tutti gli istituti superiori d'Italia.

Sei ore di tempo per affrontare le tracce proposte dal Ministero: poco dopo le ore 13 i primi studenti hanno iniziato a uscire dai licei del centro storico di Treviso. Dalle loro testimonianze le tracce preferite sono state quella di attualità sui nuovi diari social e quella argomentativa sull'imperfezione vista come elemento distintivo e di valore nelle parole della scienziata premio Nobel, Rita Levi Montalcini. In pochi, anche al liceo classico, si sono cimentati con l'analisi del testo della poesia "Pellegrinaggio" di Giuseppe Ungaretti e con il brano di Luigi Pirandello tratto dai "Quaderni di Serafino Gubbio operatore" così come non sono stati molti i maturandi a scegliere il tema storico su Guerra Fredda e conflitto atomico.

Domani, giovedì 20 giugno, sarà il giorno della seconda prova: al classico c'è preoccupazione per la versione di greco con gli studenti che sperano di evitare autori filosofici: Platone, Isocrate e Demostene sono tra i nomi papabili. Al Besta saranno invece in molti a sostenere la prova di grafica, mentre al linguistico si spazia da cinese a spagnolo. Diritto ed economia al Duca degli Abruzzi, una prova sentita ma che diversi maturandi temono meno dei colloqui orali che inizieranno a partire dalla prossima settimana.