E' stato una colonna del liceo "Da Vinci", addio a professore e regista Maurizio Damian

Si svolgerà mercoledì prossimo, 3 marzo, alle ore 10, presso la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo il funerale di Maurizio Damian, ex insegnante del liceo Da Vinci di Treviso, in particolare al biennio nella sezione D, oltre ad essere un brillante regista teatrale (ha fondato la Compagnia stabile Leonardo a Ponzano Veneto) e attore. Damian, 77 anni comoiuti il 29 gennaio scorso, lascia la moglie Loredana (da tutti chiamata "Lori"), ex provveditore agli studi, e le figlie Giorgia, ballerina di danza classica a Roma, e Simonetta, insegnante come i genitori. L'uomo, residente con la famiglia in via Botteniga, è morto a causa delle complicanze provocate da un tumore disgnosticato tempo fa a che non gli ha lasciato scampo. In molti, tra i suoi ex allievi e amici che in queste ore lo piangono, ne ricordano il carattere gioviale, amichevole e allegro, uno studioso appassionato e un grande intenditore di rugby, come il suo amico Gian Domenico Mazzoccato, giornalista e scrittore trevigiano.

«Ciao mio fraterno amico. Eri davvero una bella persona, innamorato del tuo lavoro e dei tuoi allievi. In classe e sul palcoscenico con la compagnia del Leonardo. Colto, sensibile, ironico. Quante parole, quante confidenze tra noi. Gentile, disponibile, amabile. Credo proprio di dover dire che questo pianeta è più povero senza di te. Vicino alla tua amata Loredana e alle tue figlie» ha scritto lo stesso Mazzoccato sul suo profilo Facebook.