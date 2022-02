Maurizio De Biasio scelto come capogruppo degli alpini del "Città di Treviso"

Gli oltre 400 alpini del gruppo "Città di Treviso" hanno scelto Maurizio De Biasio come nuovo capogruppo. In realtà di tratta di un ritorno dopo il triennio in cui De Biasio ha guidato il gruppo di penne nere, dal 2016 al 2019 e durante la grande adunata nazionale del 2017.

De Biasio, classe 1961, di professione è commercialista e rappresenta uno dei punti di riferimento nella Protezione civile dell'Ana. Lo si è visto in prima linea nei due anni della pandemia, a coordinare i servizi di controllo e sicurezza nei mercati e in tante altre attività delle tute gialle dell'Ana. Dopo di lui era stato nominato Dario Dal Borgo, che si è trovato a operare in uno dei periodi più difficili della storia, non solo alpina.

Ora si tratta di ripartire con rinnovato entusiasmo e gli iscritti con il voto del 13 febbraio hanno dato una indiscutibile direzione. Per supportarlo in un triennio in cui si intende rilanciare l'associazione sono state decise alcune novità a partire dal "Comitato di presidenza" delineato sulla base di quello già operante nella Sezione di Treviso, che raduna 89 gruppi territoriali. Ne fanno parte i due vicepresidenti, Claudio Tonon e Venturino Cagnato (quest'ultimo con funzioni di vicario) e il segretario particolare, Franco Zorzan e cui sono affidati anche i rapporti con la stampa. Tesoriere Marino Gerini e segretario amministrativo Massimiliano Dugo, il secondo più votato dai soci in assemblea. Nei prossimi giorni verranno scelti anche i referati per le singole attività.