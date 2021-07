Italia-Inghilterra, a Treviso vietati maxi-schermi in piazze e plateatici

Le scene dei festeggiamenti della nottata di martedì sera, i caroselli e gli assembramenti al Duomo seguiti alla partita Italia-Spagna che ha portato gli azzurri alla finale, ha indotto la Prefettura a prendere provvedimenti stringenti per evitare che questo si ripeta. E' per questo motivo che durante una riunione per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta in mattinata, il Prefetto Laganà firmerà un'ordinanza con cui vieta i maxi-schermi sia nei plateatici che ne nelle piazze, per evitare assembramenti. Sarà invece consentita la visione all'interno dei locali. Laganà ha preferito non commentare ulteriormente. Sarà inoltre presidiata dalle forze dell'ordine l'area tra Duomo e piazza dei Signori, comunque aperta ad eventuali festeggiamenti. E dunque anche agli assembramenti, rendendo la decisione presa oggi di difficile comprensione se il fine era quello di evitare eventuali contagi.

A metterci la faccia è stato il vicesindaco di Treviso, Andrea De Checchi. «La direttiva è quella di tenere ampiamente presidiato l'eventualità fortunata che ci auspichiamo tutti di una vittoria della nostra nazionale agli Europei perchè questa festa che naturalmente speriamo ci sia non vada a pregiudicare quelle che comunque era uno stato di miglioramento pandemico che non deve essere compromesso da un festeggiamento»: ha detto il vicesindaco.

Andrea Penzo Aiello, presidente di Veneto Imprese Unite, ha reagito così: «L'esito era probabilmente aspettato però è anche quello più privo di buon senso, in quanto comunque la gente all'esterno dei locali aveva la possibilità di essere messa in sicurezza, adessso sarannno invece tutti incentivati o a vedere la partita nelle case private, quindi senza nessuna regola e nessuno che controlla o all'interno di alcuni locali che hanno la televisione all'interno. Se all'interno era pericoloso fino ad un mese fa, sarà ancora più pericoloso domenica sera. E' l'ennesima decisione che penalizza una categoria probabilmente per una incapacità da parte di chi deve controllare di poter controllare in maniera efficace. Sicuramente è un provvedimento che doveva essere preso dopo la partita, quindi i tempi sono stretti, lo sappiano tutti quanti però parliamo di locali che hanno usato anche l'europeo per rilanciarsi, hanno investito soldi per comprare o affittare apparecchiature e adesso si trovano con un investimento che non potrà dar frutto in nessun modo. Di conseguenza sarà l'ennesima beffa per una categoria che ad oggi, dopo 14 mesi, non ha ancora tutele dall'amministrazione».