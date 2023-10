Palestra del “Mazzotti” a Treviso: conclusi i lavori di riqualificazione

Conclusi in tempi da record i lavori per riqualificare la palestra dell’Istituto Superiore “Mazzotti” di Treviso sia in termini di efficienza che di ottimizzazione per l’attività extra scolastica. Tra i vari interventi in atto nelle palestre del territorio da parte della Provincia di Treviso, quello del “Mazzotti” ha previsto l'installazione di nuovi paraspigoli nelle colonne muro, così come la sostituzione di due tabelloni canestro per il basket. Inoltre, è stata sistemata tutta la pavimentazione in PVC. Grazie al grande lavoro degli uffici provinciali e delle ditte dunque, la palestra è tornata a nuovo con anticipo rispetto ai tempi previsti. Il costo dell’operazione ammonta a 30.000 euro.

Sono diversi gli interventi messi in campo dalla Provincia nelle palestre con l’obiettivo di garantire la fruibilità degli spazi in massima sicurezza sia per le attività previste dalle relative scuole, sia per dare la possibilità alla comunità e alle associazioni sportive di avere a disposizione in orario extra scolastico spazi consoni e adeguati in base alle varie necessità di utilizzo, nel rispetto dei termini di sicurezza richiesti per i fruitori esterni.

«Ringrazio i miei uffici e le ditte coinvolte per aver riqualificato in tempi da record la palestra del “Mazzotti” – spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – così sia la scuola che le associazioni sportive che la utilizzano, hanno a disposizione una palestra sicura, rinnovata e tirata a lucido. E sono tanti gli interventi in atto nelle palestre, basti pensare alla manutenzione straordinaria di quella del “Palladio” di Treviso (585.000 euro finanziati dal PNRR), il rivestimento delle tubazioni di 11 radiatori nella palestra dell'Istituto “Besta” in via Ghirada, la sistemazione del soffitto della palestra dell’l'Istituto Superiore “Giorgi Fermi” a San Pelajo Treviso, gli interventi alla palestra dell'IIS “Marconi” di Conegliano (234.967 euro, di cui 225.000 da PNRR) quelli all'Istituto “Planck” Lancenigo di Villorba (300.000 euro, finanziati da PNRR. E in cantiere ci sono la palestra dell'ISIS “Sartor” a Castelfranco, le palestre del liceo “Da Vinci” e dell'IIS “Riccati-Luzzatti” a Treviso, la nuova palestra nel “campus scolastico” a Vittorio Veneto, a disposizione dell'IPSSAR “Beltrame”, del “Città della Vittoria”, del “Munari” e del “Flaminio”: si tratta di opere per un valore complessivo di 6.050.000 euro (di cui 5.500.000 euro da PNRR con un contributo di 550.000 euro del Comune di Vittorio Veneto per la nuova palestra del Beltrame). Entro novembre, infine, la Provincia aggiudicherà anche i lavori di miglioramento sismico e manutenzione della palestra dell'ITI “Barsanti”, a Castelfranco Veneto (811.303 euro, di cui 477.174 da PNRR)».