Caerano, Montebelluna e Trevignano: nessun medico di base disponibile

Sempre più critica la situazione dei medici di medicina generale nella Marca. Per quanto riguarda l'ambito che comprende i Comuni di Caerano San Marco, Montebelluna e Trevignano, nell’ultimo avviso di Azienda Zero (dicembre 2022) nessun medico ha accettato tale ambito; nel concorso precedente (settembre 2022) su cinque posti vacanti un solo medico si è reso disponibile. Da mesi gli uffici dell’Ulss, in costante e stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale, sono impegnati nella ricerca di medici disponibili ad effettuare il servizio di MMG a titolo provvisorio. In particolare l’Azienda sanitaria è alla continua ricerca di giovani medici neo-laureati, tuttavia, finora, solo pochi medici contattati hanno dato la propria disponibilità.

Uno di questi è il dottor Riccardo Lippi che, da novembre, ha iniziato un incarico provvisorio nell’ambito dei Comuni di Caerano San Marco, Montebelluna e Trevignano. Il dottor Lippi in questi pochi mesi ha avuto modo di farsi apprezzare per professionalità e competenza. Ora il dottor Lippi ha accettato un incarico definitivo presso un altro Comune della Marca Trevigiana che gli permette di avvicinarsi al proprio domicilio. Questo è un bene per il Comune che vede arrivare tale valido professionista ma si crea un problema per l’ambito di Caerano San Marco, Montebelluna e Trevignano dove lascerà oltre 1500 assistiti.

"L’Ulss 2 comunica" si legge in una nota "che, pur in questa estrema carenza dei medici di medicina generale, c’è la possibilità di iscriversi con medici operanti nell’ambito di Altivole, Castello di Godego, Loria e Riese così come nel comune di Castelfranco. Continua l’impegno quotidiano dell’Azienda, in collaborazione con il Comune, nella ricerca di nuovi medici sia presso gli Ordini dei Medici, presso la Scuola di Formazione specifica in Medicina Generale e tutti gli altri canali possibili".