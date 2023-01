Medici di base, l'Ulss 2 schiera 38 specializzandi. Spi Cgil: «In provincia ne mancano 77»

La notizia dell'assunzione a tempo determinato da parte dell'Ulss 2 di 38 specializzandi per coprire una parte delle falle della traballante medicina territoriale della Marca è salutata con grande favore anche dal sindacato Spi-Cgil che tuttavia dipinge, nell'ambito di un'indagine resa pubblica oggi, 19 gennaio, un quadro che continua ad essere a tinte fosche. I numeri parlano di ben 77 zone scoperte da altrettanti medici di famiglia con il Coneglianese e la Castellana tra le zone più sofferenti: la prima ha un deficit di 21 medici di famiglia, la seconda ben 18 rispetto a quanti ne servirebbero. Nel 2019, secondo l'indagine redatta da Annarita Contessotto, in provincia i posti scoperti da medico di base in provincia erano 36, sono saliti a 97 all'inizio del 2022 e a fine anno sono scesi ai 77 di cui si faceva cenno. Ben 115.500 gli assistiti che non avrebbero, in questo modo, una adeguata copertura del servizio della medicina di base. «Ci sono cittadini a cui viene detto di spostarsi anche di 30 chilometri per il medico di base. La soluzione non passa solo attraverso gli specializzandi: da 10-15 anni manca una programmazione. Durante la pandemia sono state create le Usca, che fine hanno fatto questi medici? Ce li siamo fatti sfuggire? Forse sono tra i 38, e sarebbe un bene» racconta Vigilio Pavan, segretario trevigiano della Spi Cgil. Non sembra aver portato a buoni risultati neppure la medicina integrata. «Arrivano segnalazioni continue e per certi episodi siamo arrivati alla denuncia» sottolinea Pavan. L'unica soluzione? «I medici di base devono essere assunti direttamente dal servizio sanitario» chiude il segretario dello Spi Cgil «non lo abbiamo capito durante la pandemia e continuiamo a non capirlo».