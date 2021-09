Rifiutano il vaccino, 120 dipendenti Ulss 2 verso la sospensione

Se entro il 10 ottobre non saranno immunizzati, scatterà il provvedimento dal prossimo 13 ottobre. Particolarmente critica la situazione in un reparto di medicina e di una rianimazione. La curva del contagio da Covid è in calo. Negli istituti scolastici 24 classi in quarantena e 75 in monitoraggio