Al via l'anno accademico: 90 studenti a medicina, 150 iscritti in infermieristica

E' stato inaugurato oggi, 11 ottobre, all'auditorium di fondazione Cassamarca di Treviso, l'anno accademico 2022/2023 dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitaria dell'università di Padova che sono attivi nel polo didattico dell'Ulss 2. Attualmente i nuovi immatricolati sono 366 di cui 90 per il corso di laurea di medici e chirurgia e gli altri appartenenti ai sei corsi di laurea in assistenza sanitaria, 55 per il corso di laurea in igiene dentale, 150 per il corso di laurea in infermieristica, 17 per ostetricia, 12 per tecniche audioprotesiche, 18 per tecniche di radiologia medica. Presso il polo de "La Nostra Famiglia" di Conegliano sono attivi altri due percorsi di studi con 58 nuovi iscritti: 28 per il corso di laurea di fisioterapia e 30 per il corso di laurea in terapia occupazionale.

In tutto l'Ulss 2 ospiterà 1858 ragazzi tra cui ben 1212 futuri professionisti che frequenteranno lezioni teoriche o tirocini. Sono così suddivisi: 298 studenti di medicina e chirurgia, 760 per professioni sanitarie, 154 a "La Nostra Famiglia" oltre a 646 ragazzi che stanno svolgendo tirocini clinici e appartengono a corsi di laurea esterni (di altre università) o sono futuri operatori socio sanitari. Della complessa macchina organizzativa, oltre ai docenti, fanno parte anche coordinatori, tutor e guide di tirocinio.

Nel corso della mattinata, oltre all'accoglienza delle matricole, si è svolta la premiazione dei vincitori del contest "Parole... spazi di cura", in cui gli studenti hanno raccontato la loro esperienza di tirocinio (qui sotto la foto dei vincitori).